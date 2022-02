Centrodestra, Salvini: “Se qualcuno vuole perdere da solo faccia pure” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se qualcuno vuole stare da solo, vincere, o più probabilmente perdere da solo, non obblighiamo nessuno, faccia pure”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di Radio Libertà, sul tema del Centrodestra. “Dobbiamo – spiega – recuperare orgoglio e senso di squadra, ma è ovvio che molti parlamentari in carica, esclusi quelli della Lega e pochi altri, hanno come unico obiettivo la ricandidatura”. “Penso a un Centrodestra coerente e coordinato, che non vuol dire prendere i primi Mastella e Renzi che trovi, io parlo di partito repubblicano, ma non sono affezionato ai nomi”, continua Salvini. “La Lega deve dar vita a qualcosa di grande, superando egoismi e beghe, se andiamo divisi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sestare da, vincere, o più probabilmenteda, non obblighiamo nessuno,”. Così Matteo, leader della Lega, ospite di Radio Libertà, sul tema del. “Dobbiamo – spiega – recuperare orgoglio e senso di squadra, ma è ovvio che molti parlamentari in carica, esclusi quelli della Lega e pochi altri, hanno come unico obiettivo la ricandidatura”. “Penso a uncoerente e coordinato, che non vuol dire prendere i primi Mastella e Renzi che trovi, io parlo di partito repubblicano, ma non sono affezionato ai nomi”, continua. “La Lega deve dar vita a qualcosa di grande, superando egoismi e beghe, se andiamo divisi, ...

