Centrodestra, Salvini “Lavoro per unità, se divisi vincono altri” (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lavoro e lavorerò per tenere unito un Centrodestra che nelle ultime settimane si è mostrato sfilacciato e litigioso. C’è gente che pensa solo al proprio interesse personale e di partito, io invece penso che il popolo di Centrodestra che non si riconosce in una sinistra di tasse, burocrazia e clandestini abbia il diritto di essere rappresentato in maniera coerente e coordinata, che non vuol dire recuperare i primi Renzi o Mastella. Dobbiamo superare gli interessi di parte e mettere in piedi qualcosa di grande. Credo che la Lega con la sua storia e con il suo patrimonio di militanti possa e debba dar vita a qualcosa di grande superando egoismi e beghe, se andiamo divisi vincono gli altri”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “e lavorerò per tenere unito unche nelle ultime settimane si è mostrato sfilacciato e litigioso. C’è gente che pensa solo al proprio interesse personale e di partito, io invece penso che il popolo diche non si riconosce in una sinistra di tasse, burocrazia e clandestini abbia il diritto di essere rappresentato in maniera coerente e coordinata, che non vuol dire recuperare i primi Renzi o Mastella. Dobbiamo superare gli interessi di parte e mettere in piedi qualcosa di grande. Credo che la Lega con la sua storia e con il suo patrimonio di militanti possa e debba dar vita a qualcosa di grande superando egoismi e beghe, se andiamogli”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a Radio ...

Advertising

DSantanche : Cosa penso delle frasi di #Salvini? Che deve decidere con chi stare: con la sinistra come per l’elezione del Capo d… - fattoquotidiano : Centrodestra, l’affondo di Salvini: “Oggi non è una coalizione, si è sciolta come neve al sole. C’è chi fa esperime… - petergomezblog : La rissa nel centrodestra colpisce anche Toti: Salvini lo attacca e la Lega in Liguria lascia l’aula del Consiglio.… - PaolaSacchi3 : #Centrodestra Contro il caro-bollette #Berlusconi e #Salvini si mobilitano nel governo. Con #Meloni resta il grande… - ilvocio : Salvini: «La guerra tra Di Maio e Conte mi interessa meno di zero». Non ha tempo per occuparsi degli altri perché è… -