Centrodestra | parla Berlusconi | «È nel cuore degli italiani Pronto a rifondarlo per il 2023»

«Il Centrodestra che io ho fondato nel 1994 è un'alleanza scritta non da un notaio, ma nel cuore degli italiani. Se necessario "rifondarlo", sono Pronto a farlo, senza escludere nessuno, ovviamente». A parlare è Silvio Berlusconi, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi. «I rapporti personali con Matteo Salvini e Giorgia Meloni – spiega il leader di Forza Italia – sono sempre stati molto cordiali, le valutazioni politiche non sempre coincidono. Del resto – argomenta Berlusconi -, se fosse così saremmo un partito unico e non una coalizione». Anche per lui, tuttavia, la coalizione ha bisogno di un "tagliando". Berlusconi intervistato da "Chi" «Dobbiamo rilanciarla, e per farlo – spiega il Cavaliere –

