Centrodestra | Berlusconi “Al lavoro per rifondarlo guardando al 2023”

ROMA (ITALPRESS) – "I rapporti personali con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono sempre stati molto cordiali, le valutazioni politiche non sempre coincidono. Del resto, se fosse così saremmo un partito unico e non una coalizione. Però il Centrodestra che io ho fondato nel 1994 è un'alleanza scritta non da un notaio, ma nel cuore degli italiani. Dobbiamo rilanciarla e per farlo c'è un solo modo: consolidare Forza Italia e creare un centro moderato che possa aggregare e allargare i suoi confini. Un centro, saldamente ancorato al Centrodestra e alternativo alla sinistra. Per fare questo bisogna rifondare il Centrodestra? Se necessario, sono pronto a farlo, senza escludere nessuno, ovviamente". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista al settimanale Chi, spiegando che "ora finalmente mi sento bene. Ho avuto un malessere ...

