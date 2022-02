C’è la decisione del Giudice Sportivo sulle squalifiche: che stangata per Bastoni! (Di martedì 8 febbraio 2022) Arrivano i verdetti del Giudice Sportivo su Nicolò Zaniolo, Theo Hernandez, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. L’esterno giallorosso squalificato una giornata per via del cartellino rosso rimediato contro il Genoa e dunque salterà la gara contro il Sassuolo in programma il 19 febbraio alle ore 18:00. stangata per Alessandro Bastoni che viene squalificato per due giornate e salterà di conseguenza Napoli e Sassuolo. Il difensore è stato punito “per aver rivolto agli ufficiali, al termine della gara, un’espressione ingiurosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi.“ Theo Hernandez, multa, MilanLautaro Martinez punito con una multa da 10 mila euro. Il rivale Theo Hernandez squalificato per una giornata e multa da 5mila euro per ... Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022) Arrivano i verdetti delsu Nicolò Zaniolo, Theo Hernandez, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. L’esterno giallorosso squalificato una giornata per via del cartellino rosso rimediato contro il Genoa e dunque salterà la gara contro il Sassuolo in programma il 19 febbraio alle ore 18:00.per Alessandro Bastoni che viene squalificato per due giornate e salterà di conseguenza Napoli e Sassuolo. Il difensore è stato punito “per aver rivolto agli ufficiali, al termine della gara, un’espressione ingiurosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi.“ Theo Hernandez, multa, MilanLautaro Martinez punito con una multa da 10 mila euro. Il rivale Theo Hernandez squalificato per una giornata e multa da 5mila euro per ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LA GARA X CAMBIARE???? BASSETTI: 'GP IN ESTATE? SE RESTA COM'È, TUTTI IN PIAZZA' Io da medico, oltre il 31-3 non lo… - paolothegame : @tancredipalmeri Che vergogna la squalifica a Bastoni. Due giornate per essere andato a festeggiare nello spogliato… - luciaviscardi7 : @WaldoVanVerhoek @LiberoFA @Corriere Si tenga le sue stronz.ate. Ci sono troppe questioni dietro questa decisione d… - pojetti : RT @antonellocapor2: @pojetti Concordo: questo è un casino continuo. Avevo provato a immaginare se la decisione del giudice si fosse abbatt… - infoitsport : Telefonata Giuntoli-Koulibaly: c’è la decisione sull’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : C’è decisione Facebook e Instagram lasciano l’Europa? Cosa c’è dietro le parole di Meta in un documento ufficiale Corriere della Sera