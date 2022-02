Catanzaro | i tirocinanti della Funzione Pubblica bloccano l' accesso alla Cittadella

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un migliaio di persone, da qualche minuto, ha bloccato per protesta la rotatoria die di uscita dCittaregionale. Si tratta di una nutrita rappresentanza di...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro tirocinanti

, idella Funzione Pubblica bloccano l'accesso alla Cittadella VIDEOeterni che la politica ha il dovere di stabilizzare. demA aderisce alla manifestazione indetta per martedì 8 febbraio alle 10.30 apresso la Cittadella della Regione. Siamo ...Si tratta di una nutrita rappresentanza di tirocinanti della Funzione Pubblica - in totale sono 4.400 in Calabria - che ancora una volta, guidati dall’Unione sindacale di base, hanno chiesto conto ...Chiedono certezza sulla stabilizzazione CATANZARO Alcune centinaia di persone hanno bloccato la strada che conduce alla Cittadella regionale. Si tratta di un gruppo di tirocinanti degli enti locali e ...