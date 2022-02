Caso Lautaro | out contro il Napoli? Dipende da un fattore | la situazione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il finale di derbyil Milan potrebbe costare caro aMartinez (e non solo), presunto protagonista di un gesto infelice al termine del match. Unache mette in apprensione il tecnico Simone Inzaghi in vista dell’attesissimo sdiretto Scudettoil, in programma per sabato alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. A fare il punto dellaè l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che in realtà la vicenda è stata ‘ridimensionata’ in casa nerazzurra. MILAN, ITALY – SEPTEMBER 25:Martinez of FC Internazionale celebrates after scoring the opening goal during the Serie A match between FC Internazionale and Atalanta BC at Stadio Giuseppe Meazza on September 25, 2021 in ...