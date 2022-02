Caserta | smantellata piazza di spaccio | 6 arresti

(Di martedì 8 febbraio 2022) Unadigestita da giovani nel cuore diè statadai Carabinieri, che hanno arrestato sei persone. Sei persone sono state arrestate dai carabinieri, che hanno smantellato unadigestita da giovani nel cuore di, tra via Trento, via Acquaviva eSant’Anna. Quattro giovani, tra i 25

Advertising

cronista73 : Droga, smantellata piazza di spaccio a Caserta: sei arresti - cronista73 : Droga, smantellata piazza di spaccio a Caserta: sei arresti - casertafocus : CASERTA – Smantellata la piazza di spaccio tra via Acquaviva, via Trento e piazza Sant’Anna: sei ordinanze GUARDA I… - paolochiariello : #Juorno #Caserta #piazza di spaccio smantellata - corrmezzogiorno : #Napoli Droga, a Caserta smantellata piazza spaccio: sei arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta smantellata

ilmattino.it

Le indagini sulla piazza di spaccio della "vecchia", sono partite nell'ottobre 2020 e sono andate avanti grazie ad intercettazioni, sequestri di droga, soprattutto cocaina, crack e hashish. ...dai Carabinieri una piazza di spaccio a, tra piazza Sant'Anna, via Trento e via Acquaviva. Sono 6 le misure cautelari emesse dal gip di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della ...Smantellata dai carabinieri una piazza di spaccio a Caserta, tra piazza Sant’Anna, via Trento e via Acquaviva. Sono sei le misure cautelari emesse dal gip di Santa Maria Capua Vetere ...(ANSA) - CASERTA, 08 FEB - Sei persone sono state arrestate dai carabinieri, che hanno smantellato una piazza di spaccio gestita da giovani nel cuore di Caserta, tra via Trento, via Acquaviva e Piazza ...