Carolina Marconi positiva al Covid, dopo il tumore arriva il virus: "Sono stati giorni davvero brutti" (Di martedì 8 febbraio 2022) "Il Covid non è una semplice influenza". dopo la lotta contro il cancro al seno, Carolina Marconi ha dovuto affrontare una nuova sfida, quella del Covid. L'influencer, ex protagonista del Grande Fratello, ha raccontato sui social di esser risultata positiva al coronavirus qualche giorno fa e di aver affrontato la malattia da sintomatica."Ciao ragazzi come state? Beh io Sono ancora a casa – ha esordito in un post su Instagram -. dopo tanti giorni anche io con il Covid per fortuna il peggio sembra sia passato. Ho avuto la febbre, male alle ossa ed un dolore costante in testa che non finiva mai. Ma ormai tutto è risolto, sto benone. Il Covid non è una semplice influenza.

