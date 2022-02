Carolina Marconi ha contratto il Covid | «Il peggio sembra passato | non è un’influenza»

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il cancro, la showgirl,, ha dovuto affrontare anche il virus: «Sono stati giorni davvero brutti, per fortuna avevo le tre dosi di vaccino», ha scritto via social. «Sono ancora a casa ..dopo tanti giorni anche io con il, per fortuna ilsia..ho avuto la febbre, male alle ossa e un dolore costante in testa che non finiva mai …ma ormai tutto è risolto…sto benone …», ha scritto la showgirl venezuelana in un post su Instagram, in cui ha ringraziato anche per l’accoglienza che ha ricevuto il suo libro, Sempre con il sorriso, in cui ha raccontato i mesi più duri della sua malattia e la forza, che non l’ha mai abbandonata. «Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a ...