Caro energia | tutti d’accordo sui nuovi aiuti a imprese e famiglie Ma nessuno sa ancora dove prendere i soldi

(Di martedì 8 febbraio 2022) Pressato dal quotidiano grido di dolore di Confindustria che vuole ulteriori sussidi per aiutare lea fronteggiare il, il governo si barcamena tra avanzate francesi e ritirate spagnole. Oggi, dalle pagine del Corriere della Sera il sottosegretario leghista del Tesoro Federico Freni afferma “Ilè il tema che, più di, sta impegnando le riflessioni e il lavoro del governo. Ai quasi 5 miliardi stanziati per il primo trimestre si aggiungerà certamente un ulteriore intervento nelle prossime settimane: un importo adeguato per garantire sostegno a”. Freni aggiunge che si parla “certamente non meno di cinque miliardi, ragionevolmente almeno sette”. “Dobbiamo proteggere le, le ...

Advertising

Ettore_Rosato : Oltre che maldestro sfortunato.Lo avevano avvertito in tanti che non ci si nomina da soli presidenti di un partito… - AlbertoBagnai : Se vi interessano le motivazioni del caro #bollette, leggete qui la comunicazione UE sui prezzi dell'energia di ott… - DSantanche : Ha pienamente ragione @GuidoCrosetto: il caro energia e materie prime sta facendo precipitare l'Italia nel lockdown… - etica_morale : RT @TCommodity: Alle 17,30 interverrò oggi a @RaiNews per parlare del caro-energia e del piano microchip Ue. Grazie ad @aless_marchetti pe… - Titti14760140 : RT @EsteriLega: 31.01.2022: 'Ripresa record'. 08.02.2022: ' Caro energia, aziende a rischio chiusura' ( -

Ultime Notizie dalla rete : Caro energia

e boom dell'inflazione rappresentano un vero e proprio shock di inizio anno per famiglie e imprese , ancora alle prese con le misure legate all'emergenza sanitaria: in queste condizioni, ...... e che non fornirà adeguate tutele contro il- bollette. È quanto afferma Assoutenti, commentando le decisioni del Governo in tema di. "Le misure varate oggi non aiuteranno n le ...Se avessimo avuto 5-6 centrali nucleari in funzione in Italia, che producessero il 30-40 per cento dell’energia che ci serve, non saremmo,... Ogni tanto qualche nodo viene al pettine. Va contro i miei ...Una svolta green che ha come intento anche quello tutelare i soci dall’aumento dei costi. "Il caro energia – continua – esiste e riguarda anche noi. L’aumento di corrente elettrica e gas non colpisce ...