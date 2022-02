Caro bollette, verso un nuovo decreto: a chi andranno gli aiuti (Di martedì 8 febbraio 2022) Sotto il pressing dei partiti e degli industriali il Governo si prepara a varare un nuovo decreto a sostegno del Caro bollette Il Caro bollette è un nodo cruciale per l’economia del paese in questo momento. In realtà, è tutta la zona Euro che sta soffrendo la questione energia. L’Italia aveva già varato due decreti, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 8 febbraio 2022) Sotto il pressing dei partiti e degli industriali il Governo si prepara a varare una sostegno delIlè un nodo cruciale per l’economia del paese in questo momento. In realtà, è tutta la zona Euro che sta soffrendo la questione energia. L’Italia aveva già varato due decreti, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : In quanti hanno insultato Salvini quando tempo fa lui ha cominciato a mettere in guardia sul caro bollette dicendog… - NicolaPorro : ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - FMCastaldo : L'#UE conosce bene la situazione sul caro #bollette. È impensabile pensare di scaricare i costi della crisi geopoli… - CorriereRomagna : Consumatori, ok le intese contro il caro-bollette - - massimomarengo2 : @chiccotesta Molto vero. Il problema è che nessuno in politica o nel pubblico paga per le decisioni sbagliate o per… -