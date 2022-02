Carne genuina a impatto zero, la startup pianta alberi in Kenya e lancia il crowdfunding (Di martedì 8 febbraio 2022) “All’inizio è stata una sfida, ma abbiamo dimostrato a tutti che si può fare”. A raccontarlo è Mattia Assanelli, Ceo di Carne genuina, startup innovativa fondata a Treviglio in provincia di Bergamo nel 2020, ma dalle origini molto lontane. “La mia famiglia alleva bovini da fine Ottocento, ma oggi chiunque faccia questo lavoro ha il dovere di evolversi, perché è cambiata l’attenzione dei consumatori verso l’ambiente e perché è giusto che ognuno di noi si assuma la responsabilità di preservarlo”. Per questo i fratelli Mattia e Simone, terza generazione di allevatori, hanno fondato Carne genuina, un progetto che compensa l’inquinamento prodotto con l’energia pulita e i Baobab piantati in Kenya. Il progetto “Gli studi di settore ci dicono che un chilo di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 febbraio 2022) “All’inizio è stata una sfida, ma abbiamo dimostrato a tutti che si può fare”. A raccontarlo è Mattia Assanelli, Ceo diinnovativa fondata a Treviglio in provincia di Bergamo nel 2020, ma dalle origini molto lontane. “La mia famiglia alleva bovini da fine Ottocento, ma oggi chiunque faccia questo lavoro ha il dovere di evolversi, perché è cambiata l’attenzione dei consumatori verso l’ambiente e perché è giusto che ognuno di noi si assuma la responsabilità di preservarlo”. Per questo i fratelli Mattia e Simone, terza generazione di allevatori, hanno fondato, un progetto che compensa l’inquinamento prodotto con l’energia pulita e i Baobabti in. Il progetto “Gli studi di settore ci dicono che un chilo di ...

