(Adnkronos) – Milano, 08.02.2022 – Secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Economia e Delle Finanze e dall'Agenzia Delle Entrate, sono ben 560.000 i controlli fiscali che interesseranno altrettante realtà Imprenditoriali nel corso del triennio 2021-2023. Un'azione questa condotta sia dall'Agenzia Delle Entrate che dalle Fiamme Gialle che dovrebbe permettere di recuperare, nel solo 2022, 15.8 miliardi di gettito fiscale. Per tutti quegli Imprenditori che desiderano dormire sonni tranquilli anche in caso di accertamento tributario, esce oggi il libro di Carlo Carmine e Simone Forte "Gestisci E Risolvi Con Agenzia Delle Entrate – Per Imprenditori: il Bestseller su come gestire gli accertamenti fiscali"

