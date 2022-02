Cari onorevoli | perché tutelare per legge il biodinamico | cioè il pensiero magico?

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi pomeriggio entrerà per l’ultimo esame alla Camera, prima del voto, un disegno diche ha per scopo quello di riordinare il settore dell’agricoltura biologica. All’interno di esso, si equipara l’agricoltura biodinamica, purché segua il disciplinare biologico, all’agricoltura biologica; una sciocchezza tautologica, che nasconde in realtà il vero scopo della menzione dell’esoterismo steineriano. Questa menzione, come ha ben evidenziato il premio Nobel Giorgio Parisi, serve a introdurre un trattamento di favore: ilè per lapiù biologico degli altri, tanto che si prevede un separato rappresentante, con il risultato che le aziende biologiche convertite alpotranno contare ai tavoli istituzionali sia sui rappresentanti per il biologico che su quello per il. ...