Carceri | i sindacati | “60 giorni di stato d’agitazione a Poggioreale”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un congruo numero di unità di poliziotti penitenziari, per avere una pianta organica consona a garantire un servizio fluido, efficace e soprattutto in piena sicurezza”. E’ quanto chiedono per il carcere napoletano diOsapp, Uil Pa pp, Sinappe, Uspp, Fns Cisl, Cnpp e FP Cgil che oggi, dopo un incontro sindacale con il direttore Carlo Berdini e con il comandante di reparto Gaetano Diglio hanno proclamato lodi agitazione del personale di polizia Penitenziaria nei confronti dell’Amministrazione Centrale e Regionale “per60, sensibilizzando tali autorità a prendere provvedimenti”. Si tratta, ricordano in una nota congiunta i, “di posizioni già assunte nel corso delle riunioni sindacali con le strutture penitenziarie di ...

...presidente nazionale e segretario regionale per la Campania dell' Unione deidi Polizia ...che restano gli unici a pagare senza avere nessuna colpa sullo stato di sicurezza delle. Come ......presidente nazionale e segretario regionale per la Campania dell' Unione deidi Polizia ...che restano gli unici a pagare senza avere nessuna colpa sullo stato di sicurezza delle. Come ...Napoli. Pochi poliziotti penitenziari a Poggioreale: i sindacati proclamano 60 giorni di agitazione dopo l’incontro con il direttore del carcere. “Un congruo numero di unita’ di poliziotti ...E' quanto chiedono per il carcere napoletano di Poggioreale i sindacati Osapp, Uil Pa pp, Sinappe, Uspp, Fns Cisl, Cnpp e FP Cgil che oggi, dopo un incontro sindacale con il direttore Carlo ...