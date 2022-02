Carburanti, nuovi rialzi per benzina e gasolio (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovo giro di rialzi per i prezzi di benzina e gasolio, sotto la spinta dei forti aumenti delle quotazioni dei prodotti raffinati mentre il Brent scende sotto i 92 dollari al barile. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, infatti, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e di un cent quelli del Gpl. Rialzo di due centesimi su benzina e gasolio anche per Q8, mentre IP e Tamoil hanno deciso per un aumento di un cent/litro. Le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,819 euro/litro (invariato, compagnie 1,829, pompe bianche 1,797), il diesel a 1,695 euro/litro (invariato, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovo giro diper i prezzi di, sotto la spinta dei forti aumenti delle quotazioni dei prodotti raffinati mentre il Brent scende sotto i 92 dollari al barile. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, infatti, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati die di un cent quelli del Gpl. Rialzo di due centesimi suanche per Q8, mentre IP e Tamoil hanno deciso per un aumento di un cent/litro. Le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono laself service a 1,819 euro/litro (invariato, compagnie 1,829, pompe bianche 1,797), il diesel a 1,695 euro/litro (invariato, ...

