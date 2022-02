Caos M5s, l'avvocato di Conte: "Andiamo avanti, i giudici ci daranno ragione" (Di martedì 8 febbraio 2022) “Noi andremo avanti, torneremo a Napoli e vedrete che ne merito i giudici ci daranno ragione”. Francesco Astone è una figura inedita: è l’avvocato dell’avvocato del popolo. Il legale scelto da Giuseppe Conte per gestire i Contenziosi del Movimento 5 stelle. È lui l’uomo che ieri a ora di pranzo, quando è giunta la notizia dell’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha di fatto sospeso Conte dal ruolo di presidente del M5s, lasciando il partito senza guida e rappresentanza legale, si è precipitato a casa dell’ex presidente del consiglio per fare il punto sulla situazione e ponderare i prossimi passaggi. Astone è stato a casa di Conte per concordare i prossimi passaggi. Per qualche ora sono tornati a ragionare insieme ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) “Noi andremo, torneremo a Napoli e vedrete che ne merito ici”. Francesco Astone è una figura inedita: è l’dell’del popolo. Il legale scelto da Giuseppeper gestire inziosi del Movimento 5 stelle. È lui l’uomo che ieri a ora di pranzo, quando è giunta la notizia dell’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha di fatto sospesodal ruolo di presidente del M5s, lasciando il partito senza guida e rappresentanza legale, si è precipitato a casa dell’ex presidente del consiglio per fare il punto sulla situazione e ponderare i prossimi passaggi. Astone è stato a casa diper concordare i prossimi passaggi. Per qualche ora sono tornati a ragionare insieme ...

