Caos M5s, il tribunale di Napoli azzera i vertici. Conte: resto io il capo politico (Di martedì 8 febbraio 2022) La sentenza parla di gravi vizi nel processo decisionale. 'Il mio ruolo non dipende dalle carte bollate, resto io il capo politico, andiamo avanti' ha commentato l'ex ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 8 febbraio 2022) La sentenza parla di gravi vizi nel processo decisionale. 'Il mio ruolo non dipende dalle carte bollate,io il, andiamo avanti' ha commentato l'ex ...

Advertising

GianlucaVasto : Il Giornalaismo.. Il CDX non esiste più ma il termine usato è CONFRONTRO a destra! PD nel caos ma il termine usat… - fattoquotidiano : Superbonus, tutta la maggioranza contro il governo. M5s: “Le frodi vanno impedite, ma così si blocca tutto”. I tecn… - ELiberati : RT @Ettore_Rosato: “Dal caos M5S alla legge elettorale”. La mia intervista a @davidallegranti per Public Policy - Ettore_Rosato : “Dal caos M5S alla legge elettorale”. La mia intervista a @davidallegranti per Public Policy - Isonoire : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna scorrettissima con Capezzone e @galietti82. Caos Covid, la battaglia degli invisib… -