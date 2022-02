Campionato zonale ILCA | ottima prestazione dei catanesi | i risultati

(Di martedì 8 febbraio 2022)per la squadradel circolo Nautico Nic alla 2° tappa, tenutasi il 5-6 febbraio nelle acque di Trapani. Ecco i: idel Nic Catania Nella categoria4 Tommaso De Fontes si aggiudica il primo posto assoluto, Chiara Cartia 6^ assoluta 1 femmina under 16 Marco Massara 9° assoluto, Gianmarco Livoti 12° assoluto (alla sua seconda regata sull’), Giuliano Trobia 20° assoluto ( assente il primo giorno, ma che riesce a essere il migliore della seconda giornata con 2 primi alla 4 e 5 prova ). Negli6 , Gianpiero Pagliaro chiude primo assoluto, Ludovico Scamporlino 7° assoluto 1 under 17; ...

Si chiude con la vittoria di Tommaso De Fontes e di Gianpiero Pagliaro, entrambi del Circolo Nautico NIC, la seconda tappa della zonale laser Ilca 4 ed Ilca 6 di vela, che ha visto protagonista nel weekend la città di Trapani con le loro bellezze del mare e del vento. Due giorni di regate avvincenti, organizzate ...