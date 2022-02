Calciomercato | Cremonese Buonaiuto rinnova | grigiorosso fino al 2024

Advertising

sportli26181512 : Cremonese-Monza, le formazioni ufficiali: c'è Fagioli, Mota-Mancuso: Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Monz… - sportli26181512 : Serie B, alle 16.15 LIVE Pordenone-Spal e Cremonese-Monza: La 21esima giornata di Serie B si chiude questo pomerigg… - psb_original : Carnesecchi brilla alla Cremonese: un top club di Serie A segue il giovane portiere #SerieB - MilanWorldForum : Nasti: no Milan a tre club. Ma il futuro... Le news -) - MilanWorldForum : Nasti: no Milan a tre club. Ma il futuro... Le news -) -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cremonese

"Sono molto felice di poter continuare la mia esperienza al servizio della- ha commentato Buonaiuto - ringrazio la società per la fiducia che ha voluto accordarmi e i tifosi della Cremo ..."Sono molto felice di poter continuare la mia esperienza al servizio della- ha commentato Buonaiuto - . Ringrazio la società per la fiducia che ha voluto accordarmi e i tifosi della Cremo ...La Cremonese ha ufficializzato "il raggiungimento dell'accordo con Cristian Buonaiuto per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. In grigiorosso dal settembre 2020, il centrocampista finora ...La Cremonese continua a volare in campionato con un’altra vittoria importante contro il Monza: ora l’annuncio ufficiale per il rinnovo Una stagione inizata alla grande per poi proseguire sulla stessa ...