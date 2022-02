Calcio: mondiale per club, Palmeiras prima finalista (Di martedì 8 febbraio 2022) Abu Dhabi, 8 feb. - (Adnkronos) - Il Palmeiras è la prima finalista del mondiale per club. I campioni del Sudamerica superano per 2-0 gli egiziani dell'Al Ahly in un match disputato all'Al-Nahyan Stadium di Abu Dhabi. Un gol per tempo, con Veiga ad aprire le marcature al 39' e Dudu al 4' della ripresa a chiudere il discorso. I brasiliani affronteranno la vincente di Al Hilal-Chelsea, in programma domani sera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Abu Dhabi, 8 feb. - (Adnkronos) - Ilè ladelper. I campioni del Sudamerica superano per 2-0 gli egiziani dell'Al Ahly in un match disputato all'Al-Nahyan Stadium di Abu Dhabi. Un gol per tempo, con Veiga ad aprire le marcature al 39' e Dudu al 4' della ripresa a chiudere il discorso. I brasiliani affronteranno la vincente di Al Hilal-Chelsea, in programma domani sera.

