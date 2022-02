Calcio e Covid-19 | verso il 75% della capienza degli stadi Apertura totale a marzo?

Advertising

Gazzetta_it : Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan - RobertoZucchi11 : RT @e_Avversi: Sabato scorso l’addio al calcio del centrocampista del Losanna Michaël Perrier, colpito da infarto a maggio 2021 pochi giorn… - MilanWorldForum : Stadi al 100% della capienza. Ci siamo quasi. Le news QUI -) - MilanWorldForum : Stadi al 100% della capienza. Ci siamo quasi. Le news QUI -) - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - FIGC e Governo al lavoro, l'obiettivo è il 100% della capienza negli stadi entro marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Covid

Calcio e Finanza

Sul tema non manca la pressione del mondo delin primis, con il presidente della Figc ... e cioè con un emendamento a uno dei decretiin fase di approvazione in Parlamento. Un modo per ...Da marzo si può tornare al 100 per 100 di capienza negli stadi e al 75 per cento nei palazzetti. C'è anche un'ipotesi più prudente che parla di un ritorno al regime autunnale, quello del 75 e del 60 ...Dopo l'aumento dei contagi Covid e la successiva decisione di ridurre il numero ... Come riferisce Sport Mediaset, il traguardo che tutto il mondo del calcio attende potrebbe essere raggiunto entro il ...Il Benevento Calcio ha reso noto, così come previsto dai Decreti Legge ... sarà consentito soltanto a chi è in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO (avvenuta guarigione dal Covid-19 e/o avvenuta ...