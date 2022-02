Calcio: Coppa Italia. Atalanta al lavoro in vista Fiorentina, Zapata out (Di martedì 8 febbraio 2022) Per il colombiano consulto medico in Finlandia, si teme un lungo stop BERGAMO - L'Atalanta è tornata ad allenarsi a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, in programma giovedì 10 febbraio al ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Per il colombiano consulto medico in Finlandia, si teme un lungo stop BERGAMO - L'è tornata ad allenarsi a due giorni dalla sfida contro la, in programma giovedì 10 febbraio al ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO IL SENEGAL VINCE LA SUA PRIMA COPPA D'AFRICA Battuto ai rigori l'Egitto 4-2 #SkySport… - Gazzetta_it : Sarri contro la nuova Coppa Italia: 'È il torneo più antisportivo del mondo' #MilanLazio - SkySport : Milan-Lazio, Pioli: 'Vogliamo arrivare in fondo. Ibra out, è un leone in gabbia' #SkySport #Pioli #MilanLazio… - zazoomblog : Calcio: Coppa Italia. Atalanta al lavoro in vista Fiorentina Zapata out - #Calcio: #Coppa #Italia. #Atalanta - news_mondo_h24 : Lazio, Sarri: “La Coppa Italia è antisportiva: privilegia le big” -