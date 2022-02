Burnley-Manchester United, le formazioni ufficiali (Di martedì 8 febbraio 2022) Torna in campo la Premier League per la giornata 24, che si disputa come turno infrasettimanale: questa sera fari puntati sulla sfida tra Burnley e Manchester United, quasi un testacoda (di seguito le formazioni ufficiali). Campionato difficile per i Clarets che lottano per non retrocedere: attualmente sono ultimi in classifica a tre punti dalla zona salvezza, ma servono punti pesanti per avvicinare l’obiettivo. Finora, infatti, la compagine azzurro-bordeaux ha vinto solo una volta in 19 giornate, mentre nelle ultime due gare ha raccolto altrettanti pareggi per 0-0. Questa sera il Burnley raggiunge la partita di campionato numero 5000 nel calcio inglese dalla fondazione della Football League nel 1888. È la seconda squadra a tagliare questo traguardo, dopo il Preston North ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 8 febbraio 2022) Torna in campo la Premier League per la giornata 24, che si disputa come turno infrasettimanale: questa sera fari puntati sulla sfida tra, quasi un testacoda (di seguito le). Campionato difficile per i Clarets che lottano per non retrocedere: attualmente sono ultimi in classifica a tre punti dalla zona salvezza, ma servono punti pesanti per avvicinare l’obiettivo. Finora, infatti, la compagine azzurro-bordeaux ha vinto solo una volta in 19 giornate, mentre nelle ultime due gare ha raccolto altrettanti pareggi per 0-0. Questa sera ilraggiunge la partita di campionato numero 5000 nel calcio inglese dalla fondazione della Football League nel 1888. È la seconda squadra a tagliare questo traguardo, dopo il Preston North ...

