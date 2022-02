Brindisi, vento a 55 all’ora nella notte. Valle d’Itria, superati i 30 Puglia, maltempo: allerta meteo anche per stamattina (Di martedì 8 febbraio 2022) Le raffiche di Gento, da ieri caratterizzano l’allerta della protezione civile per la Puglia. Con il vento, in varie zone della regione, anche la pioggia nelle ore scorse. allerta con validià fino a mezzogiorno. Stando ai rilevatori della protezione civile il vento ha raggiunto a Brindisi i 55 chilometri orsti nella notte mentre a Martina Franca ed a Gravina in Puglia si sono superati i 30 all’ora. L’allerta fa riferimento a raffiche fino a burrasca forte con mareggiate lungo le coste esposte. L'articolo Brindisi, vento a 55 all’ora nella notte. ... Leggi su noinotizie (Di martedì 8 febbraio 2022) Le raffiche di Gento, da ieri caratterizzano l’della protezione civile per la. Con il, in varie zone della regione,la pioggia nelle ore scorse.con validià fino a mezzogiorno. Stando ai rilevatori della protezione civile ilha raggiunto ai 55 chilometri orstimentre a Martina Franca ed a Gravina insi sonoi 30. L’fa riferimento a raffiche fino a burrasca forte con mareggiate lungo le coste esposte. L'articoloa 55. ...

