Brevi dal mondo: Corno d'Africa, Polonia, Palestina (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Onu: in 13 milioni soffrono la fame nel Corno d'Africa Nel Corno d'Africa numeri spaventosi, secondo il World Food Programme dell'Onu: 13 milioni di persone soffrono la fame a causa della siccità che ha colpito Etiopia, Kenya e Somalia. Con piogge al di sotto delle medie stagionali, «i raccolti sono rovinati, le greggi muoiono e la fame cresce», spiega Michael Dunford, direttore regionale del Wfp per l'Africa orientale, chiedendo interventi immediati a sostegno delle comunità, colpite – per la scarsità … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Brevi dal Punti di sbarco a Porto Cesareo: i pescatori incontrano gli amministratori ... per cui li ha rassicurati sul fatto che tali interventi saranno eseguiti in tempi brevi. La ... hanno fatto sapere dal municipio di Porto Cesareo. ...

Contratto di lavoro determinato, occhio alle sorprese: le novità in corso ...di riferimento La disciplina di questa tipologia di contratto è stata recentemente modificata dal ... Brevi prosecuzioni Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la ...

Brevi dal mondo: Corno d'Africa, Polonia, Palestina | il manifesto Il Manifesto Brevi dal mondo: Corno d’Africa, Polonia, Palestina I 15 milioni coprono i mancati pagamenti nel periodo che va dal 20 settembre al 19 ottobre del 2021, e sono attesi ulteriori tagli qualora la Polonia non dovesse pagare la somma dovuta. «Esploreremo ...

Quali sono gli adempimenti per chi esercita un’attività di locazione turistica “pura”? La locazione turistica senza fornitura di servizi non obbliga alla partita iva e non ricade nella definizione di attività ricettiva ...

I 15 milioni coprono i mancati pagamenti nel periodo che va dal 20 settembre al 19 ottobre del 2021, e sono attesi ulteriori tagli qualora la Polonia non dovesse pagare la somma dovuta. «Esploreremo ... La locazione turistica senza fornitura di servizi non obbliga alla partita iva e non ricade nella definizione di attività ricettiva ...