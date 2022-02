Borsa, Wall Street chiude positiva: Dow Jones +1,06%, Nasdaq +1,28% (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Wall Street chiude positiva. Il Dow Jones guadagna l'1,06% 35.463,37 punti, il Nasdaq l'1,28% a 14.194,45 punti mentre lo S&P500 mette a segno un +0,84% a 4.521,48 punti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 febbraio 2022). Il Dowguadagna l'1,06% 35.463,37 punti, ill'1,28% a 14.194,45 punti mentre lo S&P500 mette a segno un +0,84% a 4.521,48 punti.

