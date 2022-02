Bonus prima casa under 36: proroga e come averlo (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Bonus prima casa under 36 ha avuto una proroga a dicembre 2022. Lo annuncia una circolare dell’Agenzia delle entrate, la circolare n. 3 del 4 febbraio 2022, che ha fornito utili chiarimenti sulle principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella Legge di Bilancio 2022. La circolare, inoltre, fornisce un riepilogo delle principali proroghe previste dalla Manovra, in particolare quella relativa al cosiddetto Bonus casa under 36. Vediamo meglio di cosa si tratta. Il mercato delle auto usate in Italia e gli incentivi Professor Wolfe, il trailer della nuova serie crime Comprare una casa: ecco le imposte da pagare Festival di Sanremo, sui media trionfa Gianni ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 8 febbraio 2022) Il36 ha avuto unaa dicembre 2022. Lo annuncia una circolare dell’Agenzia delle entrate, la circolare n. 3 del 4 febbraio 2022, che ha fornito utili chiarimenti sulle principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella Legge di Bilancio 2022. La circolare, inoltre, fornisce un riepilogo delle principali proroghe previste dalla Manovra, in particolare quella relativa al cosiddetto36. Vediamo meglio di cosa si tratta. Il mercato delle auto usate in Italia e gli incentivi Professor Wolfe, il trailer della nuova serie crime Comprare una: ecco le imposte da pagare Festival di Sanremo, sui media trionfa Gianni ...

