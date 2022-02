Bonus mobilità 2022, rimborso 750 euro per bici e monopattini: domande (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovo Bonus mobilità 2022. Dalle bici ai monopattini, sono pronte le regole per fruire del credito d’imposta previsto per chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1. domande al via dal 13 aprile, fino al 31 maggio di quest’anno, per un massimo di 750 euro. Un Provvedimento firmato nei giorni scorsi dal direttore dell’Agenzia definisce i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (art. 44 comma 1-septies del DL n. 34/2020) e approva il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovo. Dalleai, sono pronte le regole per fruire del credito d’imposta previsto per chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi dia zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1.al via dal 13 aprile, fino al 31 maggio di quest’anno, per un massimo di 750. Un Provvedimento firmato nei giorni scorsi dal direttore dell’Agenzia definisce i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (art. 44 comma 1-septies del DL n. 34/2020) e approva il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre ...

Emergenza smog nelle città italiane: il nuovo report di Legambiente ...con 15.000 nuovi autobus per il TPL (rifinanziando il Piano Nazionale Strategico della Mobilità ... con abitazioni ad emissioni zero grazie alla capillare diffusione di misure strutturali come il "Bonus ...

