Bonus edilizia, in 300 in piazza a Roma contro il blocco della cessione dei crediti: "A rischio gli stipendi dei nostri dipendenti" (Di martedì 8 febbraio 2022) Circa 300 lavoratori del mondo dell'edilizia, imprenditori, operai e tecnici, hanno manifestato a piazza della Repubblica a Roma per protestare contro il blocco della cessione dei crediti dei Bonus edilizi. Il presidio è stato promosso dal comitato di imprese 'Class Action Nazionale dell'edilizia'. In particolare viene contestato l'art. 28 del decreto sostegni-ter che, bloccando la multicessione nel tentativo di contrastare le frodi, "mette a rischio migliaia di imprese che non potranno pagare gli operai e i fornitori e saranno costrette a bloccare i cantieri". "Ho circa 500mila euro di crediti da incassare – ha raccontato un imprenditorie siciliano ...

