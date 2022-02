Advertising

OhMyTom02 : @lo0vesickgirl io con ciò che mi rimane del bonus cultura e con dei buoni del mio compleanno cercherò di prendere q… - qn_lanazione : Bonus cultura, c'è tempo fino al 28 febbraio per usarlo. Come funziona - gianlucasellini : @andrebollaa Il fatto che si può comprare con il bonus cultura è un ossimoro - salamalekumismo : Mi scade tra poco il bonus cultura, oltre ai concerti consigliatemi qualcosa da prenderci. - 2stelladestra : Ma qualcuno del 2003 sa quando si attiva il bonus cultura? -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus cultura

Roma, 8 febbraio 2022 " Con la legge di bilancio per il 2022 è diventato strutturale il, ovvero i 500 euro destinati ai neo maggiorenni per comprare libri, musica, corsi di lingue, ingressi a spettacoli teatrali, concerti, musei. Ancora non sono state rese note le modalità ......Bandi aperti Istruzione e ricerca Bandi aperti Bandi attesi nel 2022 Digitalizzazione... banda ultralarga e connessioni veloci, transizione digitale imprese, turismo econ approccio ...Roma, 8 febbraio 2022 – Con la legge di bilancio per il 2022 è diventato strutturale il bonus cultura, ovvero i 500 euro destinati ai neo maggiorenni per comprare libri, musica, corsi di lingue, ...18 app: rimangono ancora pochi giorni per poter spendere il bonus di 500 euro assegnato ai giovani italiani, nati nel 2002. Alcuni di loro probabilmente hanno ancora dei dubbi riguardo al ...