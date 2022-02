Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti martedì 8 febbraio

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 12.194 nuovi, 50, 30.005 tamponi molecolari, 197 in terapia intensiva, 2.519 nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

fisco24_info : Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 febbraio: (Adnkronos) - Numeri Covid regione per reg… - novasocialnews : Covid oggi Lombardia, 3.116 contagi e 70 morti: bollettino 7 febbraio - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Numeri covid della regione - Yogaolic : RT @infoitinterno: Covid Lombardia, bollettino del 7 febbraio: oggi 3.116 casi e 70 morti - statodelsud : Covid Lombardia, il bollettino: 3.116 casi. I ricoverati sono 2.765 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

MilanoToday.it

coronavirus, dati 8 febbraio/ Positività 6.9%, - 30 ricoverati Altra decisione in arrivo dovrebbe essere quella di non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo: 'E' una ...Mentre i contagi sono in calo e si va verso lo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto, i numeri dae Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a martedì 8 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle ...Covid, il bollettino di oggi martedì 8 febbraio 2022 ... In 24 ore, però, cala in 8 regioni: Calabria (al 12%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lombardia (11%), Marche (20%), PA Bolzano (11%), PA Trento ...