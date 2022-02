Bollettino Covid Italia di oggi 8 febbraio: 101.864 casi e 415 morti, tasso di positività al 10,2% (Di martedì 8 febbraio 2022) Covid, il Bollettino di oggi martedì 8 febbraio 2022. Sono 101.864 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Le... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 febbraio 2022), ildimartedì 82022. Sono 101.864 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Le...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid Covid in Campania, 10.789 casi e 28 morti: l'indice di contagio risale al 12,28% ma calano i ricoveri Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.789 positivi su 87.836 tamponi esaminati , 6.748 in più di ieri con 51.

Il Covid rallenta ancora Sono 160 i nuovi infetti nelle ultime 24 ore La mappa in provincia ... sono infatti 127 le nuove positività registrate al 7 febbraio dal bollettino regionale in Valdera, ... anche se lenta, dei nuovi casi di positività al Covid, dopo il picco che ha attraversato la ...

Bollettino Covid Italia di oggi 8 febbraio: 101.864 casi e 415 morti, tasso di positività al 10,2% Covid, il bollettino di oggi martedì 8 febbraio 2022. Sono 101.864 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono ...

Covid Campania, De Luca: "Mascherine almeno fino a fine febbraio" I dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione di ieri 7 febbraio registrava 4.041 nuovi positivi al Covid sono 4.041, un dato in calo, mente resta alto il numero dei decessi: 26 nelle ultime ...

