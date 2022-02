Bollette, rincari gas choc: fino al 600%. Governo ancora fermo al palo (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – rincari letteralmente scioccanti che rischiano di mettere in ginocchio famiglie e imprese italiane. E’ il dramma dell’aumento delle Bollette. Rispetto al 2021 potrebbero difatti arrivare, per quanto riguarda il gas, fino a un +600%. Ma qualche esempio pratico, per capire esattamente cosa comportino questi rincari generali, lo ha fatto Confesercenti: “Un albergo che consuma 128.000 kWh annui pagava un anno fa 1.442 euro al mese per le Bollette dell’energia mentre nel 2022 l’asticella è schizzata a 3.340 euro mensili”. Mentre “un ristorante con consumi pari a 60.000 kWh annui oggi paga per luce e gas 2.860 euro al mese contro i 1.050 euro del gennaio 2021”. rincari Bollette: una “bomba energetica” Non siamo insomma di fronte a variazioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb –letteralmente scioccanti che rischiano di mettere in ginocchio famiglie e imprese italiane. E’ il dramma dell’aumento delle. Rispetto al 2021 potrebbero difatti arrivare, per quanto riguarda il gas,a un +. Ma qualche esempio pratico, per capire esattamente cosa comportino questigenerali, lo ha fatto Confesercenti: “Un albergo che consuma 128.000 kWh annui pagava un anno fa 1.442 euro al mese per ledell’energia mentre nel 2022 l’asticella è schizzata a 3.340 euro mensili”. Mentre “un ristorante con consumi pari a 60.000 kWh annui oggi paga per luce e gas 2.860 euro al mese contro i 1.050 euro del gennaio 2021”.: una “bomba energetica” Non siamo insomma di fronte a variazioni ...

