Bollette | governo lavora a nuovi aiuti da 4mld senza scostamento

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ilè al lavoro per portaresostegni contro il caro - energia e per apportare "correzioni mirate" al dl Sostegni - ter sul Superbonus, in particolare alla norma che limita la cessione dei ...

Nello specifico, il decreto che porterà nuovi aiuti contro il caro - energia dovrebbe valere 4 miliardi di euro e secondo quanto si apprende da fonti di, se è certo che non ci sarà ...Bisogna intraprendere delle azioni forti nei confronti del, che è l'unico in grado di intervenire con misure risolutive. Dalle stime che abbiamo fatto il rincaro per ledel Comune ...“Premere, insistere e proporre: questo è il ruolo della Lega al governo”. È pensiero del segretario leghista espresso ai microfoni di Radio Libertà. Il leader ha parlato soprattutto del pressing del ...(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il Governo è al lavoro per portare nuovi sostegni contro il caro-energia e per apportare "correzioni mirate" al dl Sostegni-ter sul Superbonus, in particolare alla norma ...