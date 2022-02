Bollette | Federmeccanica sollecita intervento | Salvini appoggia governo

(Di martedì 8 febbraio 2022) Per il presidente di, Federico Visentin, intervistato dal Sole 24 Ore sul caro energia, "il rischio concreto è quello di uscire dal mercato e di questo passo, se non si interviene qualche azienda saltera'" L'articolo proviene da Firenze Post.

Quello, in pratica, che sta accadendo al gas con tutte le pesanti ricadute sulle...lanciati dalle associazioni della filiera e dai sindacati che hanno stretto un'alleanza cone ...... caro -, aumento dei prezzi delle materie prime e transizione energetica : è l' ... Così pere Fiom - Cgil, Fim - Cisl, Uilm - Uil, il presidente del Consiglio deve intervenire ...ROMA – Federmeccanica sollecita interventi a favore delle imprese ... il governo lavora a un decreto urgente da almeno 5 miliardi per aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette di luce e gas.Non contento degli effetti negativi già tangibili nella filiera automotive, a Bruxelles c'è chi chiede un inasprimento dei limiti alle emissioni di CO2 rispetto al piano «Fit for 55» che dovrebbe port ...