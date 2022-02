Advertising

fisco24_info : Bollette: Eurolls,elettricità da 60mila a 130mila euro/mese: Azienda friulana con sedi in tre continenti e 250 dipe… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Eurolls

Agenzia ANSA

Da 60mila a 130mila euro. E' l'aumento del costo della bolletta elettrica, relativa a una sola mensilità, che dovrà pagare la, azienda con tre sedi in Friuli, e poi Lombardia, Messico, Brasile e Cina, riferita alla sola sede operativa di Villa Santina (Udine). Un'azienda che ha investito sulla montagna e ...Un dato su tutti, per comprendere la situazione attuale:, azienda con sede operativa a Villa Santina ha ricevuto una ultima fattura per l'erogazione e l'utilizzo dell'energia elettrica, ...(ANSA) - TRIESTE, 08 FEB - Da 60mila a 130mila euro. E' l'aumento del costo della bolletta elettrica, relativa a una sola mensilità, che dovrà pagare la Eurolls, azienda con tre sedi in Friuli, e poi ...È arrivata al gruppo Eurolls ed è relativa allo stabilimento di Villa Santina in cui si producono rulli e tubi in acciaio ...