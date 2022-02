BOLIDE - Nissan GT-R | la supercar senza età

Leggi su quattroruote

(Di martedì 8 febbraio 2022) Quindici anni. Sì, tanto è passato dalla presentazione dellaGT-R al Tokyo Motor Show. Ungiapponese fino all'ultima vite, un mix intrigante tra effetto videogioco, meccanica sofisticata e potenza pura. Ma è un altro dettaglio a stupire: la GT-R è arrivata fino a noi, è ancora a listino. Una specie di highlander. Certo, negli anni è stata aggiornata più volte, nel look, nella potenza del motore (fino ai 600 cavalli della versione Nismo), nelle dotazioni. Ma, sotto sotto, è sempre lei, entusiasmante e sofisticata come all'inizio. Tanto da lasciare un segno. E tutto diventa più chiaro quando, una volta al volante, puoi scatenare tutta la potenza del suo 3.8 V6 biturbo: la risposta, impressionante, riconcilia col mondo. Dal virtuale al reale. La GT-R ha fatto rumore in tanti modi, sin dall'inizio. Innanzitutto, non deriva da un modello di ...