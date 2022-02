Biden, il presidente “ambientalista” che trivella più di Trump (Di martedì 8 febbraio 2022) Un’agenda politica fortemente improntata sulla transizione energetica e la retorica ambientalista in opposizione al “negazionista” (del cambiamento climatico) Donald Trump ha permesso nel 2020 al democratico centrista Joe Biden di diventare il paladino della sinistra liberal del partito e di mobilitarla alle elezioni presidenziali, conquistando la Casa Bianca. L’ex vicepresidente di Barack Obama ha messo l’ambiente al centro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 8 febbraio 2022) Un’agenda politica fortemente improntata sulla transizione energetica e la retoricain opposizione al “negazionista” (del cambiamento climatico) Donaldha permesso nel 2020 al democratico centrista Joedi diventare il paladino della sinistra liberal del partito e di mobilitarla alle elezioni presidenziali, conquistando la Casa Bianca. L’ex vicedi Barack Obama ha messo l’ambiente al centro InsideOver.

