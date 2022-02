Besiktas | ultimo giorno di mercato | sogno francese dalla Premier!

(Di martedì 8 febbraio 2022) Alexandre Lacazette lascerà molto probabilmente l’Arsenal in estate, quando terminerà il suo contratto con il club londinese. Sulle sue tracce c’è il Lione, che sogna il grande ritorno, ma anche il, che ha provato a convincerlo nelle ultime ore a trasferirsi a Istanbul. Alexandre Lacazette, attaccante dell’ArsenalSecondo diversi media inglesi, le richieste dell’attaccanteavrebbero spaventato i turchi, che però potrebbero riprovarci in vista della prossima stagione. Lacazette finora ha realizzato 3 reti in 16 partite in premier, e di recente ha ereditato la fascia di capitano dei Gunners da Pierre Emerick Aubameyang

