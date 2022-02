Bernardeschi lascia la Juventus? L’esterno ha deciso | Allegri spiazzato

(Di martedì 8 febbraio 2022) La vittoria con il Verona ha dato indicazioni ben precisa per ladel futuro. A farne le spese potrebbe essere. Un due a zero convincente, firmato Vlahovic-Zakaria, quello rifilato dallaal Verona. Successo che ha dato adla certezza di avere una rosa più forte. Il problema, però, potrebbe essere il futuro di. Scopriamo il perché. LapresseI tre punti conquistati con il Verona, la gioia per i gol di Vlahovic e Zakaria, appena arrivati e subito protagonisti, il quarto posto raggiunto complice la sconfitta interna dell’Atalanta contro il Cagliari. Serata perfetta quella vissuta dallache ha trovato anche un Morata in una veste completamente nuova. “Volevate scambiarlo con il primo p***a” Bufera dopo ...

Federico Bernardeschi - Goran Pandev Un trasferimento a sorpresa, arrivato nell'ultima ora di calciomercato invernale: Goran Pandev lascia il Genoa per passare al Parma fino a fine stagione. La ... in riva all'Arno i tifosi viola non hanno ancora digerito il trasferimento dell'attaccante, terzo giovane gioiello che lascia Firenze per la Juve dopo Bernardeschi e Chiesa. Dopo striscioni ... La vittoria con il Verona ha dato indicazioni ben precisa per la Juventus del futuro. A farne le spese potrebbe essere Bernardeschi. Un due a zero convincente, firmato Vlahovic-Zakaria, quello ... Bernardeschi non avrebbe per nulla gradito questa opzione, e così a fine stagione sarebbe pronto a lasciare Torino a parametro zero, con già diversi top club italiani ed europei pronti a mettere le ...