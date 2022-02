Beppe Grillo ordina il silenzio stampa al MoVimento 5 Stelle (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo diverse ore di riflessione, Beppe Grillo ha rotto il silenzio. Dopo la decisione del giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli che ha “sospeso” le modifiche al nuovo statuto per alcuni “vizi” nelle procedure di votazione (con conseguente congelamento anche delle successive nomine, dal Presidente al Comitato di garanzia del MoVimento 5 Stelle), l’unico ad avere ancora un ruolo ben definito all’interno dell’universo pentastellato è il garante e co-fondatore. E, in attesa degli sviluppi, invita tutti a tacere. Un silenzio rotto via social, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui si fa riferimento all’ordinanza pubblicata nel tardo pomeriggio di lunedì dal Tribunale di Napoli e si spiega quali saranno (o non saranno) le prossime ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo diverse ore di riflessione,ha rotto il. Dopo la decisione del giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli che ha “sospeso” le modifiche al nuovo statuto per alcuni “vizi” nelle procedure di votazione (con conseguente congelamento anche delle successive nomine, dal Presidente al Comitato di garanzia del), l’unico ad avere ancora un ruolo ben definito all’interno dell’universo pentastellato è il garante e co-fondatore. E, in attesa degli sviluppi, invita tutti a tacere. Unrotto via social, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui si fa riferimento all’nza pubblicata nel tardo pomeriggio di lunedì dal Tribunale di Napoli e si spiega quali saranno (o non saranno) le prossime ...

