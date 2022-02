Benvenuti in Giappone | da S Valentino percorso itinerante del Japanese Fusion Restaurant “Barà” di Avellino

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un viaggio tra le città più importanti del Sol Levante attraverso il menù degustazione “in”. Il” dipresenta undi nove portate con l’obiettivo di avvicinare sempre più, attraverso il gusto, i clienti alla cultura nipponica. La parola d’ordine è sempre qualità, con materia prima italiana che va dal tonno del Mar Mediterraneo al wagyu. Il nuovo menù degustazione sarà disponibile dal 14 febbraio, giorno di San, che daprenderà il nome di White Day. Un giorno “bianco”, proprio come inviene celebrata la giornata dell’amore in tutte le sue espressioni, dall’amicizia alla famiglia. Una ...

AVELLINO – Un viaggio tra le città più importanti del Sol Levante attraverso il menù degustazione "Benvenuti in Giappone". Il Japanese Fusion Restaurant "Barà" di Avellino presenta un percorso itinerante di nove ...