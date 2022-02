Belotti | addio Torino | tutte le possibili destinazioni in estate

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ha parlato chiaro Davide Vagnati, direttore sportivo del, quando un paio di giorni fa gli è stato chiesto se ci fosse ancora latà di rinnovare il contratto di Andrea, in scadenza con i granata a giugno. “Le speranze devono sempre esserci. Ha fatto la storia del club, anche lui prima di fare scelte diverse ci penserà più di una volta”. Andreacapitano del, possibilea fine stagioneParole piene di speranza anche per i tifosi granata che sperano di continuare a vedere il loro capitano vestire la maglia del Toro anche la prossima stagione. Parole di speranza, appunto, a cui però per il momento non corrisponde un dialogo aperto tra la società e il suo capitano, sempre più deciso a ripartire da zero, con una nuova avventura. Sul “Gallo” al ...

Belotti addio

...c'è sempre la volontà di andare avanti ma in questo momento la bilancia pende più verso l'. ... I tifosi del Milan dicono no I fan rossoneri però non sono convinti chesia la risposta giusta ...Commenta per primo Una storia non ancora terminata. Il Torino enon si sono detti sì per il futuro, ma al momento nemmeno. Ci sono tante incomprensioni tra il capitano granata e il presidente Cairo e nessun accordo sul rinnovo. Il Milan osserva, ma ...Dopo l’addio del title sponsor Nordival ... e le polemiche per la mancata convocazione di un’assemblea ora è il sindaco di Rovato Tiziano Belotti a dire la sua, con una lettera indirizzata al ...In occasione della conferenza stampa di presentazione dei tre nuovi acquisti del Torino Ricci, Pellegri e Seck, il responsabile dell'area tecnica granata è tornato a parlare della questione rinnovo ...