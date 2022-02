Belen Rodriguez parla di Stefano De Martino | sono tornati insieme? La risposta | «Ecco con chi vivo oggi»

(Di martedì 8 febbraio 2022)De? Da quando la showgirl argentina ha chiuso definitivamente la sua storia con Antonino Spinalbese, molti hanno iniziato a suggerire che sia tornata fra le braccia del suo ex, ma è tutto vero? Finalmente la diretta interessata dice la sua… Leggi anche:De...

Dopo aver annunciato definitivamente la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese,nell'ultimo periodo è stata vista più volte insieme a Stefano De Martino che nell'ultimo periodo è stato molto vicino alla donna. La showgirl ha raccontato al Corriere della Sera di ...e Stefano De Martino : ora non è più un mistero. La showgirl argentina prossima alla conduzione de Le Iene ha rotto il silenzio parlando della sua vita privata nel corso di una recente ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? Da quando la showgirl argentina ha chiuso definitivamente la sua storia con Antonino Spinalbese, molti hanno iniziato a suggerire che sia ...Ci volevano Le Iene per mettere un punto a uno dei gossip più chiacchierati dell'ultimo periodo. Belen Rodriguez ha scelto il momento del suo ritorno in tv - alla guida del celebre programma di Italia ...