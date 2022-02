Belen Rodriguez | “Mi vedo di nuovo con Stefano” | l’ex coppia sembra frequentarsi di nuovo

(Di martedì 8 febbraio 2022) Le dichiarazioni dino confermare i sospetti di tutti suDe Martino sono stati beccati un’altra volta! Dopo l’ultima volta all’aeroporto il social “Whoopsee” ha postato una serie di scatti dellabeccata mentre usciva da un noto ristorante milanese dove avrebbe cenato a lume di candela. La serata poi è proseguita a casa di lui. E qualcuno ormai sta aspettando solo l’ufficializzazione di quello che ormai evidente. Belén, dopo la rottura conparrucchiere Antonino Spinalbese (papà della piccola Luna Marì, nata sei mesi fa), potrebbe tornare sui suoi passi e riavvicinarsi al papà del suo Santiago (8 anni) ed ex marito. Lo ha rivelato in un’intervista al Corriere ...

Advertising

zazoomblog : Belen Rodriguez: “De Martino? Ci vediamo ma ora penso a me. Troppe bastonate” - #Belen #Rodriguez: #Martino?… - zazoomblog : Belen Rodriguez conduce Le Iene con Teo Mammucari una rivoluzione o un passo indietro? - #Belen #Rodriguez… - Globe1078 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la cena a lume di candela - leggoit : Belen Rodriguez condurrà Le Iene con Teo Mammuccari al posto di Alessia Marcuzzi -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

'Mi ha detto: 'Questo programma fa per te, è arrivato il momento di farti vedere in un'altra veste'' Al Corriere della Sera,parla anche di come è essere madre di due figli, Santiago ...è pronta per l'ennesima avventura televisiva. Mercoledì 9 febbraio debutterà nel ruolo di conduttrice de Le Iene (Italia Uno), affiancando Teo Mammucari che conosce da anni e con il ...Belen Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio sulla sua storia con Stefano De Martino e ha confermato che si sarebbero visti. Da giorni in rete impazzano i gossip riguardanti il presunto ritorno di ...Le dichiarazioni di Belen sembrano confermare i sospetti di tutti su Stefano. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati beccati un’altra volta! Dopo l’ultima volta all’aeroporto il social ...