Belèn Rodriguez: Maria De Filippi mi ha detto che “Le Iene” è perfetto per me (Di martedì 8 febbraio 2022) Belén: anche nel privato sono diventata una Iena Corriere della sera, pagina 35, di Maria Volpe. Ha 37 anni Belén, ne dimostra molti meno, anche se dorme poco perché la sua piccola di 6 mesi si sveglia tanto. Inutile dire quanto è bella. Però, colpisce di più quanto è diventata saggia, consapevole, di sé stessa, di tutto. Domani debutta come conduttrice a Le lene su Italia1 con Teo Mammucari. Belén, quanto iena è lei?«Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, se non lotti con tutte le forze».Come si è preparata alla conduzione de Le Iene?«Quando ho incontrato Davide Parenti (ideatore) mi ha detto: “Non ho ... Leggi su tvzoom (Di martedì 8 febbraio 2022) Belén: anche nel privato sono diventata una Iena Corriere della sera, pagina 35, diVolpe. Ha 37 anni Belén, ne dimostra molti meno, anche se dorme poco perché la sua piccola di 6 mesi si sveglia tanto. Inutile dire quanto è bella. Però, colpisce di più quanto è diventata saggia, consapevole, di sé stessa, di tutto. Domani debutta come conduttrice a Le lene su Italia1 con Teo Mammucari. Belén, quanto iena è lei?«Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, se non lotti con tutte le forze».Come si è preparata alla conduzione de Le?«Quando ho incontrato Davide Parenti (ideatore) mi ha: “Non ho ...

