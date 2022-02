Belén Rodriguez con Teo Mammuccari a Le Iene: le prime parole sulla conduzione, poi il commento su Stefano De Martino (Di martedì 8 febbraio 2022) Le Iene stanno per tornare e, a differenza dei rumors che davano per certo il ritorno di Alessia Marcuzzi, è emerso che ci sarà qualcun altro e quel qualcuno è Belén Rodriguez. La showgirl presto affiancherà Teo Mammuccari, e si è lasciata andare ad un piccolo commento sulla nuova avventura. Belén Rodriguez ha anche deciso di rompere il silenzio sul suo rinnovato rapporto con l’ex marito Stefano De Martino. La showgirl argentina e il conduttore di Bar Stella e Stasera tutto è possibile sono stati visti insieme molte e molte volte dall’inizio del nuovo anno ad oggi. Lui è andato a prenderla all’aeroporto al suo ritorno da Punta Del Este, successivamente il week-end passato insieme a casa di lui con i bambini e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Lestanno per tornare e, a differenza dei rumors che davano per certo il ritorno di Alessia Marcuzzi, è emerso che ci sarà qualcun altro e quel qualcuno è. La showgirl presto affiancherà Teo, e si è lasciata andare ad un piccolonuova avventura.ha anche deciso di rompere il silenzio sul suo rinnovato rapporto con l’ex maritoDe. La showgirl argentina e il conduttore di Bar Stella e Stasera tutto è possibile sono stati visti insieme molte e molte volte dall’inizio del nuovo anno ad oggi. Lui è andato a prenderla all’aeroporto al suo ritorno da Punta Del Este, successivamente il week-end passato insieme a casa di lui con i bambini e ...

