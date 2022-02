Beautiful anticipazioni: Liam crede di amare ancora Steffy, Hope tradita due volte (Di martedì 8 febbraio 2022) Come sta Thomas e che cosa ne sarà di lui dopo l’operazione che ha subito? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani, 9 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come il giovane cercherà di riprendersi dopo l’operazione al cervello. Al suo fianco ovviamente Ridge e Steffy, felici anche che Hope sia stata presente in un momento così delicato e che in qualche modo abbia salvato la vita del giovane. Una apparente quiete a dire il vero, perchè molto presto si potrebbe scatenare la tempesta. Liam continua a credere di aver sbagliato, di essere un mostro rispetto a quello che è successo, visto che ha tradito Hope credendo di averla vista baciare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Come sta Thomas e che cosa ne sarà di lui dopo l’operazione che ha subito? Lo scopriamo con le ultime news e leche ci rivelano proprio la trama della puntata diin onda domani, 9 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come il giovane cercherà di riprendersi dopo l’operazione al cervello. Al suo fianco ovviamente Ridge e, felici anche chesia stata presente in un momento così delicato e che in qualche modo abbia salvato la vita del giovane. Una apparente quiete a dire il vero, perchè molto presto si potrebbe scatenare la tempesta.continua are di aver sbagliato, di essere un mostro rispetto a quello che è successo, visto che ha traditondo di averla vista baciare ...

